Rehe auf der Fahrbahn: Schwerer Auffahrunfall auf der B27 bei Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der B27 ereignet hat. Eine 27-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs.

Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 46-Jährige mit ihrem VW Touran abbremsen musste, da vor ihr Rehe die Fahrbahn überquerten. Infolge des anschließenden Zusammenpralls der beiden Pkw wurden die Fahrerinnen verletzt und durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Seat war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt.