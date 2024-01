Razzien in der Region: Polizei zerschlägt Drogendealerbande

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN/ESSLINGEN/BÖBLINGEN. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat die Polizei am Dienstagabend (30. Januar) mehrere Wohnungen, Geschäftsräume und andere Objekte durchsucht und insgesamt sechs Beschuldigte im Alter zwischen 28 und 49 Jahren vorläufig festgenommen. An den Einsatzmaßnahmen waren neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Reutlingen und des Polizeipräsidiums Mannheim auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt.

Kiloweise Marihuana und Haschisch beschlagnahmt

Anderweitige Ermittlungen im Bereich der Rauschgiftkriminalität hatten vor mehreren Monaten auf die Spur der Verdächtigen geführt. Die teils einschlägig polizeibekannten Männer stehen im Verdacht, gemeinsam und arbeitsteilig einen Handel mit Marihuana und Kokain betrieben zu haben. Am Dienstagabend griff die Polizei zu, durchsuchte auf richterliche Anordnung mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in den Landkreisen Tübingen, Böblingen und Esslingen - darunter auch eine Gaststätte in Nürtingen - und nahm die Beschuldigten fest.

Mehrere zehntausend Euro mutmaßliches Dealergeld

Einer der Männer, ein 49-jähriger Deutscher aus einer Esslinger Kreisgemeinde wurde auf dem Rückweg von einer Beschaffungsfahrt mit mehreren Kilogramm Marihuana im Raum Mannheim angetroffen und festgenommen. Insgesamt fand und beschlagnahmte die Polizei bei den Einsätzen unter anderem rund 23 Kilogramm Marihuana, über ein Kilogramm Haschisch, mehrere hundert Gramm Kokain, mehrere zehntausend Euro mutmaßliches Dealergeld und andere Wertgegenstände.

Fünf der sechs Festgenommenen wurden im Laufe des Mittwochs dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dabei handelt es sich neben dem genannten 49-Jährigen um einen 33-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Böblingen, der als Kopf der Bande gilt, zwei 31 und 33 Jahre alte Deutsche aus Nürtingen und einen 28 Jahre alten, türkischen Staatsangehörigen aus Tübingen. (pol)