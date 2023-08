Rauchentwicklung in Bempflinger Firma sorgt für Aufregung

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEMPFLINGEN. Eine Rauchentwicklung in einer Firma hat am frühen Mittwochmorgen in der Weidachstraße in Bempflingen für Aufregung gesorgt. Gegen fünf Uhr waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei alarmiert worden, weil in der Firma starker Rauch bemerkt worden waren. Ersten Erkenntnissen nach kam es hierzu wohl infolge eines technischen Defektes, wodurch ein Großteil des Gebäudes geräumt werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es weder zu Sach- noch zu Personenschäden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Betrieb wiederaufgenommen werden. (pol)