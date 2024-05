Gartenbauverband Baden-Württemberg und Hessen wählt mit »Pinky« eine Züchtung aus Altdorf zur Beet- und Balkonpflanze des Jahres. Alles in pink bei der Taufe in Bempflingen, nur der Star des Tages schwächelt farblich noch etwas

Jetzt ist's offiziell, aus »Pink-Fizz« wird »Pinky«: Mia Letsch, TV-Gärtner Volker Kugel (mitte) und Kreisgärtnermeister Hansjörg Schmauk aus Köngen bei der Taufe der Beet- und Balkonpflanze des Jahres in Baden-Württenberg und Hessen. Foto: Kirsten Oechsner Jetzt ist's offiziell, aus »Pink-Fizz« wird »Pinky«: Mia Letsch, TV-Gärtner Volker Kugel (mitte) und Kreisgärtnermeister Hansjörg Schmauk aus Köngen bei der Taufe der Beet- und Balkonpflanze des Jahres in Baden-Württenberg und Hessen. Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.