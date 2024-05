Radler missachtet Vorfahrt in Trochtelfingen und wird schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Ein 74 Jahre alter Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Wilsingen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Radler befuhr gegen 14.30 Uhr den Layweg in Richtung Biogasanlage. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Toyota einer 60-Jährigen. Infolge des anschließenden Zusammenstoßes stürzte der Radler zu Boden und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (pol)