Radler in Tübingen prallt auf Pkw und wird verletzt

TÜBINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer hat sich am Dienstagmittag in Tübingen ereignet. Ein 25 Jahre alter Mann befuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Rad die Landstraße in Richtung Bebenhausen. Um zum gegenüberliegenden Fahrradweg zu gelangen, fuhr er offenbar unvermittelt und ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach links und kollidierte mit einem hinter ihm ordnungsgemäß fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Radler derart verletzt, dass ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte. (pol)