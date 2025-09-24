Radfahrer von Zusteller-Auto erfasst und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Mössingen von einem Fahrzeug erfasst und verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge wollte ein 33 Jahre alter Mann mit einem Zustellerfahrzeug gegen 14 Uhr von einer Gebäudezufahrt auf den Heerweg einfahren und übersah hierbei einen von rechts kommenden, 81-jährigen Radler, der auf dem Fuß- und Radweg aus der Stadtmitte kommend in Richtung L 385 unterwegs war. Infolge der Kollision mit dem Mercedes Sprinter stürzte der Senior zu Boden. Er wurde mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Den Sachschaden am Fahrrad sowie am Sprinter beziffert die Polizei insgesamt auf schätzungsweise 1.500 Euro. (pol)