Radfahrer und E-Scooter-Fahrer stoßen in Metzingen zusammen

METZINGEN. Ein Radfahrer und ein E-Scooter-Lenker sind am Montagmorgen in Metzingen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Gegen 6.15 Uhr kamen sich ein 45-Jähriger auf einem E-Scooter und ein 32 Jahre alter Mann auf einem Pedelec auf dem Fahrradweg auf Höhe eines Waschparks im Bereich Stuttgarter Straße/Gutenbergstraße entgegen und kollidierten in einer scharfen Kurve. Hierbei erlitt der 32-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Pedelec beläuft sich der Sachschaden schätzungsweise auf mehrere hundert Euro. Der 45-Jährige war unverletzt, sein E-Scooter augenscheinlich unbeschädigt geblieben. (pol)