Radfahrer in Wannweil von Auto angefahren: verletzt ins Krankenhaus gebracht

WANNWEIL. Ein Radfahrer ist am Freitagmittag in Wannweil von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 12.30 Uhr war eine 39 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der Degerschlachter Straße stadteinwärts unterwegs und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der Hauptstraße den von links kommenden 62-Jährigen auf seinem Pedelec. Der Mann stürzte infolge der Kollision zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt er leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam er ins Krankenhaus. (pol)