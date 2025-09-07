Radfahrer in Degerschlacht von Auto angefahren: Verletzt in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

DEGERSCHLACHT. Am Samstagnachmittag ist es in Degerschlacht gegen 15.15 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Pkw von der Jerg-Wurster-Straße in die Osianderstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Radfahrer, der auf der Osianderstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Zweiradfahrer auf die Windschutzscheibe des Pkw stürzte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er hierbei leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. (pol)