Radfahrer bei Unfall in Reutlingen verletzt

REUTLINGEN. Leicht verletzt wurde ein 41 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der Tübinger Straße ereignet hat. Ein gleichaltriger VW-Lenker wollte gegen 7.30 Uhr mit seinem Caddy von einem Firmengelände herkommend nach links in die Tübinger Straße einfahren. Dabei übersah er den Radler, der in Richtung Steinachstraße unterwegs war und touchierte ihn, sodass der Radfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrradfahrer nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (pol)