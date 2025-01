Polizei fahndet nach vermisstem Mann aus Albstadt - Hinweise gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT. Die Polizei sucht derzeit nach dem 60 Jahre alten Eberhard Sauter aus Albstadt, der seit mehreren Tagen vermisst wird. Den aktuellen Ermittlungen zufolge wollte Herr Sauter am 31. Dezember 2024 einem Frankreichurlaub zurückkehren, was bislang jedoch nicht erfolgt ist. Alle bisherigen Versuche, mit dem Gesuchten in Kontakt zu treten oder dessen Aufenthaltsort zu ermitteln, brachten keinen Erfolg.

Zwischenzeitlich muss in Betracht gezogen werden, dass sich Herr Sauter, der auf Medikamente oder ein Sauerstoffgerät angewiesen ist, in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daher wird nun auch öffentlich nach ihm gefahndet. Herr Sauter ist circa 180 Zentimeter groß und wiegt ungefähr 100 Kilogramm. Er ist Brillenträger und hat kurze Haare. Über die Bekleidung des Vermissten liegen keine Informationen vor.

FOTO: POLIZEI

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 074332640 beim Kriminalkommissariat Balingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (pol)