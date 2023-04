Polizei zieht in Tübingen betrunkene E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Gleich zwei ganz erheblich betrunkene Fahrer von E-Scootern hat die Polizei am frühen Freitagmorgen in Tübingen aus dem Verkehr ziehen müssen. Gegen 0.15 Uhr fiel den Polizeibeamten im Bereich des Europaplatzes ein 23-Jähriger aufgrund seiner Fahrweise auf, weshalb er kontrolliert wurde. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille. Während der Kontrolle fiel ihm zudem noch ein Joint aus der Tasche und den Beamten vor die Füße.

Gegen 2.45 Uhr trafen die Polizisten in der Karlstraße auf einen 22-Jährigen, der dort mit seinem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle des deutlich nach Alkohol riechenden Mannes wurde ein vorläufiger Atemalkoholwert von mehr als 1,4 Promille festgestellt. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihre Führerscheine noch am Kontrollort beschlagnahmt.

Wenig später, gegen 3.25 Uhr, fiel ein 25 Jahre alter Radler in der Gmelinstraße auf. Eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von über 2,3 Promille. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht wie die beiden E-Scooter-Fahrer einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)