Polizei sucht Zeugen zu einer Gewalttat in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Kripo Reutlingen sucht Zeugen zu einer nachträglich zur Anzeige gebrachten Auseinandersetzung, die sich am Freitagmittag an der Ecke Glaser-/Hofstattstraße in Reutlingen ereignet haben soll. Eigenen Angaben zufolge war ein 14-Jähriger kurz vor 13 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs, als er dort von zwei Unbekannten angegriffen worden sein soll. Der 14-Jährige stürzte dabei offenbar von seinem Scooter und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Anschließend gelang dem 14-Jährigen mit seinem Roller die Flucht. Bei den beiden Unbekannten soll es sich um schlanke Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren gehandelt haben. Beide sollen schwarz gekleidet und maskiert gewesen sein. Sie werden als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Zeugen, die die angezeigte Tat beobachtet haben oder zur genannten Zeit im Bereich Glaserstraße, Hofstattstraße, Obere Gerberstraße, Katharinenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei mitzuteilen.

Insbesondere werden eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen und ein älteres Paar, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in unmittelbarer Nähe befunden haben sollen, gebeten, sich zu melden. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (pol)