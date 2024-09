Polizei sucht nach Täter: Fußgänger in Ammerbuch angegangen

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Zu einer Auseinandersetzung ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr in der Pfäffinger Straße gekommen. Ein 18-Jähriger war mit weiteren Personen auf dem Heimweg einer örtlichen Veranstaltung, als ein weißer Mercedes-Benz mit BB-Kennzeichen mehrmals an der Personengruppe vorbeifuhr.

Der bislang unbekannte Beifahrer ging die Personengruppe verbal an und stieg dann aus. Im weiteren Verlauf nahm der unbekannte Täter den 18-Jährigen unvermittelt in den Schwitzkasten. Dieser konnte sich aus dem Griff lösen und wurde nach derzeitigem Stand nicht verletzt. Der Unbekannte stieg wieder in den Daimler-Benz und sie entfernten sich von der Örtlichkeit. Eine Fahndung verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Ammerbuch übernommen. (pol)