Polizei stoppt Golf mit neun Insassen - Kind im Kofferraum - Fahrer betrunken

Bitte aktivieren Sie Javascript

ESSLINGEN/REUTLINGEN. Die Polizei hat am Mittwochabend die Fahrt eines betrunkenen Autofahrers gestoppt, der mit acht weiteren Personen, darunter sechs Kindern, in einem Golf unterwegs war. Der Wagen des 38-Jährigen fiel einem aufmerksamen Zeugen gegen 18 Uhr auf der B10 bei Esslingen in Richtung Stuttgart auf, da auf der Rücksitzbank auffällig viele Personen saßen und sich ein Kind im Kofferraum befand. Das teilte das Polizeipräsidium Reutlingen mit.

Der Zeuge folgte dem Golf so lange, bis eine Streife der Esslinger Verkehrspolizei das Fahrzeug am Beginn der Landeshauptstadt stoppen konnte. In dem Auto befanden sich neben dem Fahrer und einem Beifahrer, die Mutter mit fünf Kindern auf dem Rücksitz, die alle nicht angeschnallt waren, sowie ein Kind im Kofferraum. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zusätzlich fest, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp über einem Promille, worauf er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Einen Führerschein konnten die Polizisten ihm nicht wegnehmen, da er keinen besitzt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der VW Golf nicht zugelassen sowie die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben waren. (pol)