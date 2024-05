Polizei schnappt zwei Diebe in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 34 -jähriger Ladendieb ist am Freitagnachmittag durch die Polizei festgenommen worden, nachdem er zahlreiche hochwertige Parfüms in einer Drogerie in der Wilhelmstraße entwendet hat. Ein Ladendetektiv konnte den 34 -Jährigen gegen 16.30 Uhr im Verkaufsraum dabei beobachten, wie er insgesamt sieben Parfüms in eine mitgeführte Papiertüte steckte. Im Anschluss verließ der 34 -Jährige den Verkaufsraum, ohne das Parfüm zu bezahlen. Er konnte durch den Ladendetektiv im Ausgangsbereich angesprochen werden.

Bei einer Überprüfung des Inhalts der Papiertüte durch die Polizei wurden insgesamt sieben Parfüms einer identischen Marke im Gesamtwert von über 1.100 Euro festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der bereits einschlägig vorbestrafte Ladendieb wieder auf die Straße entlassen, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss.

Ladendiebin in der Wilhelmstraße

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen außerdem gegen eine 41-Jährige, die am Samstagnachmittag in einer Parfümerie in der Wilhelmstraße ertappt worden ist. Die Ladendiebin wurde gegen 14.10 Uhr durch einen 24-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie ein verpacktes Parfüm und einen Parfüm-Tester entwendete.

Im Anschluss verließ sie den Verkaufsraum, ohne die Ware zu bezahlen, woraufhin ihr der Ladendetektiv auf die Wilhelmstraße folgte. Als die 41 -Jährige diesen bemerkte, warf sie das zuvor entwendete Parfüm nach ihm und traf ihn hiermit am Bein. Verletzt wurde er hierdurch jedoch nicht. Das Parfüm blieb zudem trotz des Wurfs unbeschädigt. Im Anschluss flüchtete sie weiter und konnte schließlich durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen in der Unteren Gerberstraße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Bei der Durchsuchung einer von der Ladendiebin mitgeführten Einkaufstasche konnten weitere mutmaßlich gestohlene Gegenstände aufgefunden werden. Diese können einzelnen Geschäften in der Wilhelmstraße zugeordnet werden. Während sich der Wert der in der Tasche aufgefundenen Kleidungsstücke und Kosmetikartikel auf etwa 80 Euro beläuft, wird der Wert des in der Parfümerie entwendeten Parfüms mit etwa 150 Euro beziffert. Die erheblich alkoholisierte 41-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. (pol)