Polizei nimmt Mann mit Messer in Reutlinger Bistro fest - keine Verletzten

REUTLINGEN. Ein 28 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Donnerstag von Polizeibeamten festgenommen worden, nachdem er mit einem Messer in der Innenstadt unterwegs war. Ein Zeuge wählte kurz vor Mitternacht den Notruf, nachdem ihm in der Gartenstraße ein Mann mit einem Messer in der Hand aufgefallen war. Die eingesetzten Beamten entdeckten den Gesuchten wenig später in einem Bistro in der Metzgerstraße.

Als er bei der anschließenden Personenkontrolle erneut ein Messer ergriff, musste der 28-Jährige unter dem Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgte ihn in der Folge vor Ort. Eine Behandlung der anderen Gäste, die aufgrund von Atemwegsreizungen vorübergehend das Bistro verlassen hatten, war nicht erforderlich.

Der 28-Jährige wurde anschließend zum Polizeirevier gebracht. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Beamten eine geringe Menge Cannabis. Sowohl die Betäubungsmittel als auch das Messer wurden beschlagnahmt. Der 28-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (pol)