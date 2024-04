Polizei nimmt Graffiti-Sprayerin auf frischer Tat in Reutlingen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen eine 14-jährige Jugendliche wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Sie war am Freitagabend gegen 20.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie auf dem Dach eines Parkhauses in der Reutlinger Bantlinstraße mit einer Spraydose zugange war. Durch die sofort hinzugezogene Polizeistreife konnte die Jugendliche kurze Zeit später angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Sowohl an den Händen und der Kleidung der jungen Dame, als auch im Bereich des Treppenhauses konnten mehrere frische Farbantragungen festgestellt werden. Die 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen an ihre Betreuerin überstellt. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. (pol)