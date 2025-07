Polizei-Großkontrolle bei Zwiefalten: Autofahrer schließt sich ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, zusammen mit dem Zoll sowie der Bundespolizei, haben die Einsatzkräfte am Montag viele Verstöße festgestellt. An der ab dem Nachmittag an der B 312 eingerichteten Kontrollstelle nahmen die Beamten dutzende Fahrzeuge sowie deren Lenker genau unter die Lupe. Außerdem prüften Experten der Kriminalpolizei 120 Dokumente auf deren Echtheit. Dabei musste neben Verstößen gegen die Kindersicherungspflicht oder die Ladungssicherung auch das Nichtmitführen von erforderlichen Dokumenten geahndet werden. Bei drei solcher Dokumente wurden Fälschungsmerkmale entdeckt. Zudem beanstandeten die Einsatzkräfte vier Fahrzeuge, an denen die Betriebserlaubnis erloschen war, sowie einen Lenker ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Zusätzlich gingen den Beamten drei Männer ins Netz, gegen die jeweils ein offener Haftbefehl bestand.

Autofahrer leistet Widerstand, Polizei legt ihm Handschellen an

Ein 51-Jähriger gelangt wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Er ignorierte die Anweisung eines Beamten, mit seinem Gespann in den Parkplatz der Kontrollstelle einzufahren, und verweigerte zudem die Aushändigung jeglicher Dokumente. Nachdem der Mann die Fahrzeugtür verschlossen hatte, musste er unter Anwendung von unmittelbarem Zwang und dem Einschlagen einer Seitenscheibe aus dem Fahrzeug gebracht werden. Gegen die Maßnahme leistete der 51-Jährige erheblichen Widerstand, weshalb ihm vorübergehend Handschließen angelegt wurden.

Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Wie im Nachgang festgestellt wurde, war die Anhängelast am Zugfahrzeug des Mannes überschritten. Weiterhin war der auf dem Anhänger transportierte Pkw nicht vorschriftsmäßig gesichert. Der Tatverdächtige sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Insgesamt bilanziert die Polizei nach dem bis 21 Uhr andauernden Einsatz rund drei Dutzend Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)