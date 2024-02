Polizei fasst Kokain-Dealer in Eningen: 35-Jähriger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/ENINGEN/TÜBINGEN. Im Verlauf von mehrmonatigen Ermittlungsmaßnahmen einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Tübingen geriet ein 35-jähriger Mann ins Fadenkreuz der Ermittler. Dem bereits einschlägig polizeibekannten Beschuldigten wird zur Last gelegt, einen schwunghaften Handel mit Kokain betrieben zu haben. Nachdem durch die Staatsanwaltschaft Tübingen ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden konnte, durchsuchten die Fahnder die Wohnungen des Beschuldigten. Dabei konnten mehr als 60 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.

Tübinger Richter erlässt Haftbefehl

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und noch am selben Tag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 35-Jährige italienische Beschuldigte wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)