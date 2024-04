Politisches Banner an Tübinger Behörde: Zwei junge Frauen verhaftet

Eine Handschelle hängt am Gürtel eines Polizisten.

TÜBINGEN. Zwei Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren sind am Donnerstagvormittag vorübergehend festgenommen worden, nachdem sie sich gegen 7.30 Uhr widerrechtlich über die Fluchttreppe Zutritt zum Dach des Regierungspräsidiums Tübingen in der Konrad-Adenauer-Straße verschafft und ein für eine Verkehrswende werbendes Banner an der Fassade auf Höhe des vierten Stockwerks angebracht hatten.

Die 22-Jährige, die sich teilweise an der Gebäudefassade abgeseilt hatte, wurde von der Feuerwehr gesichert und mit einer Drehleiter heruntergebracht. Die 20-Jährige wurde auf dem Dach angetroffen. Beide wurden zur Feststellung ihrer Personalien zum Polizeirevier gebracht. Erste Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und - aufgrund einer mutmaßlich bei der Aktion beschädigten Jalousie - der Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Nachdem von Seiten des Regierungspräsidiums auf die Stellung eines Strafantrags verzichtet worden war, wurden die beiden Frauen auf freien Fuß entlassen.

Kurz zuvor versammelten sich etwa 15 Personen, um gegen die polizeilichen Maßnahmen zu protestieren. Diese Versammlung verlief friedlich und war kurz nach 12.45 Uhr beendet. (pol)