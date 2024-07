Pfefferspray, Gartenharke und Baseballschläger: Streit um Parkplatz in Rottenburg eskaliert

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Am Freitag ist es gegen 17.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Rottenburger Ortsteil Dettingen in der Hechinger Straße gekommen. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten drei Männer wegen eines Parkplatzes in Streit. Zunächst schleuderte ein 26-Jähriger eine Flasche zu Boden, was ein 59-Jähriger mit Beleidigungen und Drohung durch Hochhalten einer Gartenharke erwiderte. Hierauf eskalierte der Streit vollends, wobei der 26-Jährige Pfefferspray und sein 30-jähriger Begleiter einen Baseballschläger einsetzten. Der 59-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen übernommen.