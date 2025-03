Person mit Schusswaffe sprach in Eningen wahllos Passanten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Am Samstagmorgen ist kurz nach Mitternacht ein 47-Jähriger im Bereich der Ortsmitte in Eningen aufgefallen. Er sprach wahllos und augenscheinlich verwirrt Passanten an, weshalb sich diese Sorgen um dessen Gesundheitszustand machten. Eine hinzugezogene Polizeistreife erkannte dann bei einer Personenkontrolle eine vermeintliche Schusswaffe bei dem Mann, weshalb Verstärkung hinzugezogen wurde.

Es stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Softairwaffe handelte. Die Anscheinswaffe wurde beschlagnahmt. Der 47-Jährige durfte im Anschluss nach Hause gehen, nachdem jegliche Gefährdung ausgeschlossen werden konnte. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zu der Anscheinswaffe aufgenommen. (pol)