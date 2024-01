Pedelecfahrerin bei Unfall in Reutlingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen erlitten hat eine Pedelecfahrerin am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen. Die 30-Jährige war mit ihrem Fahrrad kurz nach Mitternacht in der Schanzstraße unterwegs. Als sie von der Fahrbahn auf den dortigen Gehweg wechseln wollte, stürzte die Fahrerin zu Boden und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Die Dame, welche keinen Fahrradhelm trug, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 30-Jährigen eine alkoholische Beeinflussung wahrgenommen werden. Am Pedelec der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Am geparkten Anhänger beträgt der entstandene Schaden circa 500 Euro. (pol)