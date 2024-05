Pedelec-Radlerin in Trochtelfingen schwer gestürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Frau in Trochtelfingen beim Sturz von ihrem Pedelec am Mittwochmittag erlitten. Die 68-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr mit ihrem Zweirad in der Straße Brechgrube unterwegs. Beim Abbiegen in die Schillerstraße geriet sie zu weit nach rechts, touchierte den Bordstein und kam zu Fall. Beim Sturz zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht werden musste. (pol)