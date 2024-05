Pedelec-Fahrer in Grafenberg von Auto angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 52-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen in der Metzinger Straße in Grafenberg ereignet hat. Das teilte die Polizei mit. Kurz nach fünf Uhr befuhr die 48-jährige Lenkerin eines Audi A6 die Straße Buckenwiese und wollte in die Metzinger Straße einfahren. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten Pedelecfahrer und kollidierte mit diesem. Dieser zog sich dadurch Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.