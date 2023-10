Pedelec-Fahrer fährt in Eningen betrunken gegen Auto: schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Schwer verletzt worden ist ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Eningen. Kurz nach 21.00 Uhr befuhr der 36-Jährige die Arbachtalstraße in Fahrtrichtung Reutlinger Straße, wobei er ungebremst auf das Fahrzeugheck eines parkenden VW Crafter auffuhr. Durch die Kollision ging die Heckscheibe des VW zu Bruch, der Radfahrer zog sich hierbei schwere Schnittverletzungen zu. Zeugen beobachteten, wie der stark blutende Mann im Anschluss sein Pedelec aufnahm und in Richtung Pfullinger Straße schob. Eine Polizeistreife konnte den Mann letztlich im Arbachtal antreffen. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in eine Klinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Verkehrsteilnehmer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über zwei Promille, eine Blutprobe wurde entnommen. Durch die Kollision entstand an dem VW Crafter ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (pol)