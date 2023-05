Oldtimer brennen in Tübinger Garage: 75.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein technischer Defekt könnte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Brand zweier Oldtimer am Dienstagabend in einer Garage in der Wilhelmstraße gewesen sein. Gegen 22.15 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden, nachdem aus der verschlossenen Garage eine starke Rauchentwicklung festgestellt worden war. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen löschen und so ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern.

Wie sich herausstellte, waren in der Garage zwei Oldtimer mittels einer Hebebühne übereinander abgestellt, von denen zunächst der untere Wagen in Brand geriet. Nachfolgend griffen die Flammen auf den oberen Oldtimer über und setzten ihn in Brand. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 75.000 Euro summieren. Da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war, war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Sanitätern im Einsatz. Verletzt wurde aber niemand. (pol)