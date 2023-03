Notfall am Steuer: 24-Jähriger landet bei Genkingen im Graben

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-GENKINGEN. Den ersten Erkenntnissen nach aufgrund einer medizinischen Ursache ist ein 24-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 230 bei Genkingen von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr kurz vor 14.30 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Landesstraße aus Richtung B312/313 nach Genkingen, als er nach links von der Fahrbahn abkam, einen Baum touchierte und einen Graben hinabrutschte.

Auf einer Grünfläche kam er schließlich zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)