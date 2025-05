Nicht gesichert: Auto rollt in Eningen Straße hinunter und durch einen Garten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Auto hat sich am frühen Montagmorgen in Eningen selbstständig gemacht. Gegen 4.30 Uhr stellte der Fahrer den VW Caddy in der abschüssigen Uhlandstraße ab und verließ den Wagen.

Das Fahrzeug rollte daraufhin bergab, querte die Weinbergstraße sowie einen Garten und beschädigte eine Hausfassade. Anschließend durchquerte der VW ein Wiesengrundstück, durchbrach einen Zaun und kam schließlich bei einem Trampelpfad an einem Baum zum Stehen.

Zur Bergung des Pkw wurden die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen verständigt. Verletzt wurde niemand. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 12.000 Euro belaufen. (pol)