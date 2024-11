Nicht aufgepasst: Auffahrunfall in Trochtelfingen mit mehreren Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B313 zwischen Trochtelfingen und Engstingen sind mehrere Autos teils erheblich beschädigt worden. Kurz vor 18 Uhr wollte eine bislang unbekannte, aus Richtung Engstingen kommende Pkw-Lenkerin auf Höhe der Ortschaft Haid nach links abbiegen. Das teilt die Polizei mit.

Eine nachfolgende 46-jährige Skoda-Lenkerin bemerkte die bereits aufgrund des Abbiegevorgangs verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zu spät und kollidierte frontal mit dem Heck des letzten Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Pkw aufgeschoben, welcher wiederum auf den vor ihm befindlichen Wagen geschoben wurde.

Schaden von 20.000 Euro

Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. An den vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Skoda der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen hinsichtlich der abgebogenen Pkw-Lenkerin dauern an. (pol)