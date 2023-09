Neunjähriger Radler kollidiert in Tübingen mit Auto und verletzt sich leicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein verletzter Neunjähriger ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Reiserstraße ereignet hat. Der Junge fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg am Stadtgraben in Richtung Neckar. In der Folge fuhr er über den Fußgängerüberweg in der Reiserstraße und kollidierte hierbei mit einer 44-jährigen Fahrerin eines Citroen C1. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. (pol)