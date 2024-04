Neun Gartenhäuschen in Bad Urach aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Eine Kleingartenanlage in der Ermsstraße in Bad Urach ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von Einbrechern heimgesucht worden. Vermutlich zwei bislang noch unbekannte Täter brachen nach derzeitigem Kenntnisstand in mindestens neun Gartenhäuschen ein, indem sie die Türen gewaltsam öffneten.

Ersten Erkenntnissen nach wurden etwas Kleingeld und Zigaretten entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07125/94687-0 weitere Geschädigte, sich zu melden. (pol)