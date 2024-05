Nacht zum 1. Mai verläuft ruhig in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN/KREIS TÜBINGEN. Mit erhöhter Präsenz ist die Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen in der Nacht zum 1. Mai unterwegs gewesen. In der Nacht konnten nur vereinzelt die üblichen Maischerze bzw. Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel Eier- und Böllerwürfe oder Schmierereien mittels Zahnpasta und Ketchup registriert werden. Das berichtet die Polizei.

Etliche Personengruppen wurden kontrolliert. Die verschiedenen örtlichen Brauchtumsveranstaltungen waren größtenteils gut besucht. In Ammerbuch (TÜ) beschmierten Unbekannte in der Schulstraße die Wand eines Gebäudes, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa

1.000 Euro.

In Albstadt-Truchtelfingen (ZAK) wurde der Maibaum von Unbekannten angesägt. In der Lochenstraße in Geislingen (ZAK) entfernten unbekannte Jugendliche die Abdeckungen von zwei Abwasserschächten. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und die entstandenen Gefahrenstellen behoben. (pol)