Nach lautem Knall: Herd in Wannweiler Wohnung fängt Feuer - Bewohner löscht Flammen

WANNWEIL. Zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Karlstraße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag ausgerückt. Wohl infolge eines technischen Defekts war es bei der Zubereitung einer Speise kurz vor 13 Uhr zu lauten Knallgeräuschen im Bereich des Herdes und anschließender Rauchentwicklung gekommen, berichtet die Polizei.

Ein Hausbewohner löschte die Flammen und stellte den Strom im Haus ab. Die Nachlöscharbeiten wurden von der Feuerwehr übernommen. Verletzt wurde niemand. Das Haus blieb bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25 bis 30.000 Euro. (pol)