BAD URACH/GRABENSTETTEN. Der 16-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen zwischen Grabenstetten und Bad Urach schwer verletzt wurde, ist am Montag gestorben. Wie bereits berichtet, war ein 19-Jähriger kurz nach Mitternacht mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 19-Jährige sowie seine beiden jugendlichen Mitfahrer hatten schwere Verletzungen erlitten. Diesen erlag der 16-Jährige am Montag im Krankenhaus. (pol)