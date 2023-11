Nach Unfall mit Wohnmobil: Motorradfahrerin in Metzingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Leichte Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin am Freitagabend in Metzingen zugezogen. Um 17.50 Uhr kreuzte ein 43 -Jähriger mit seinem Wohnmobil die Hexham-Allee von der Gutenbergstraße herkommend. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23 -jährigen Suzukifahrerin. Um eine Kollision zu verhindern, bremste die 23 -Jährige ihr Motorrad stark ab und kam zu Fall. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (pol)