Nach Unfall bei Eningen geflüchtet - Zeugen gesucht

ENINGEN. Nach einem weißen Ford Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen fahndet das Polizeirevier Pfullingen, nachdem dessen Fahrer am Donnerstagmittag auf der Würtinger Steige (L380) einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Ein 54-Jähriger war mit seinem 7er BMW gegen 12.30 Uhr auf der Würtinger Steige von Eningen nach Würtingen unterwegs. Hinter einem Traktor hatte sich eine Fahrzeugschlange aus mehreren Fahrzeugen gebildet und der 54-Jährige nutzte eine freie Strecke zum Überholen. Dabei überholte er auch den weißen Ford Kombi. Als er sich in der Lücke vor dem Ford einfädeln wollte, beschleunigte dessen Fahrer stark und krachte gegen die linke hintere Ecke des BMW. Während der BMW-Fahrer am nächsten Parkplatz anhielt, flüchtete der Fahrer des weißen Kombi in Richtung Würtingen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.(pol)