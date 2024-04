Bundesweit werden bis zum kommenden Jahr voraussichtlich knapp 200.000 Erzieher fehlen. Das macht sich auch in Eningen bemerkbar. Bürgermeister Eric Sindek verspricht mehr Transparenz in der Kinderbetreuung.

Ein neu gegründetes Elternnetzwerk will Eningen mit Simone Maiborg (von links) , Samra Kanaan und Christiane Förster Eningen noch familienfreundlicher machen. Foto: Norbert Leister Ein neu gegründetes Elternnetzwerk will Eningen mit Simone Maiborg (von links) , Samra Kanaan und Christiane Förster Eningen noch familienfreundlicher machen. Foto: Norbert Leister

