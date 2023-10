Nach Streit vor dem Reutlinger Bahnhof: Polizisten angegriffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 37-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Listpark vor dem Reutlinger Bahnhof ereignet hat.

Gegen 19.45 Uhr waren die Beamten zu Streitigkeiten in den Park in der Bahnhofstraße gerufen worden. Dort trafen sie auf den alkoholisierten 37-Jährigen und seinen 41 Jahre alten Kontrahenten. Beim Versuch, die beiden zu trennen, griff der Jüngere sofort die Polizeibeamten an, schlug und trat nach ihnen, sodass ihm Handschließen angelegt und er in Gewahrsam genommen werden musste. Auch während des Transportes zur Dienststelle versuchte er weiter, nach den Polizeibeamten zu treten und zu bespucken. Zudem beleidigte er sie fortwährend mit nicht zitierfähigen Ausdrücken.

Nach richterlicher Anordnung durfte er nachfolgend seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen und sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)