Nach Sekundenschlaf: Omnibus kommt in Derendingen von Fahrbahn ab

DERENDINGEN. Ein leicht verletzter Busfahrer, ein beschädigter Omnibus, drei beschädigte Gartenhütten und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 120.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich Samstagnacht in Derendingen ereignet hat. Gegen 4 Uhr war ein 43-jähriger Mann mit einem Omnibus der Marke Iveco, Typ Crossway, auf der B27 zwischen Sudhaus und Hechinger Eck in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam der Omnibusfahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Nachdem der Omnibus ein Verkehrszeichen touchierte und drei Gartenhütten erfasste, kam er letztlich abseits der Fahrbahn zum Stillstand. In dem verunfallten Omnibus befanden sich keine Passagiere. Der Führerschein des leicht verletzten Omnibusfahrers wurde noch an Ort und Stelle einbehalten. (pol)