Nach Hubschrauber-Einsatz: Polizei findet vermisste Jugendliche in Pfullingen

PFULLINGEN/REUTLINGEN. Mit einem Hubschrauber hat die Polizei nach einer vermissten Jugendlichen in Pfullingen gesucht. Der Polizeihubschrauber Bussard war zwischen 1 und 2 Uhr über Pfullingen im Einsatz. Die Suche wurde am Boden unterstützt durch Einsatzkräfte in Streifenwagen. Trotz des Großaufgebotes war die Suche zunächst erfolglos. Nach einem Hinweis am Mittwochmorgen konnten Polizisten die Jugendliche dann finden. Ihr gehe es gut, hieß es.

Weitere Angaben wollte ein Polizeisprecher zum Schutz der Teenagerin nicht machen. (GEA)