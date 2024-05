Nach Diebstahl in der Metzinger Outletcity: Polizei nimmt drei Personen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt derzeit wegen einer Vielzahl von Diebstahlsdelikten gegen zwei Männer und eine Frau im Alter von 29 bis 38 Jahren, die nach einem gemeinschaftlichen Diebstahl am Samstagabend im Outlet in Metzingen festgenommen worden sind.

Gegen 19.30 Uhr betraten die drei Personen ein Geschäft im Outlet und begaben sich in die Damenabteilung im 1. Obergeschoss. Der 33-Jährige hielt hier eine mitgeführte Tragetasche auf, während die 29-jährige Begleiterin die zu entwendende Ware aussuchte, die der 38 -Jährige in die genannte Tasche räumte. Die Tathandlung konnte durch die Mitarbeiterin des zuständigen Sicherheitsdienstes beobachtet werden, welche die drei Personen nach Verlassen des Verkaufsraums ansprach.

33-Jähriger flüchtet vor Polizei

Der 33-Jährige ließ daraufhin die mitgeführte Tasche fallen und flüchtete, während die 29 -Jährige und der 38-Jährige vor Ort blieben, wo sie durch die Polizei festgenommen werden konnten. Der flüchtige 33-Jährige wurde durch weitere Sicherheitsdienstmitarbeiter verfolgt und schließlich durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen im Bereich des Rathauses festgenommen.

Bei einer Durchsuchung der Handtasche der 29-jährigen Frau konnte durch die Streifenbesatzung weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Wert der entwendeten Gegenstände aus der Tragetasche und der Handtasche beläuft sich auf ca. 520 Euro. Im Rahmen einer nachträglichen Überprüfung der betroffenen Damenabteilung wurde in einem Verkaufsregal, an welchem die Tatverdächtigen gestanden waren, ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden. Die festgenommenen Personen bestritten jedoch, dass dieser ihnen gehören würde.

Weiteres Diebesgut im Auto

Mit eben diesem Fahrzeugschlüssel konnte im weiteren Verlauf ein Pkw BMW ausfindig gemacht werden, welcher in einem nahegelegenen Parkhaus abgestellt war. Bei einer polizeilichen Durchsuchung des Fahrzeugs konnte noch diverses weiteres Diebesgut im Gesamtwert von beinahe 3.000 Euro festgestellt werden. Zudem konnte die Polizei in dem BMW eine Ledertasche auffinden, in welcher sich der Ausweis des festgenommenen 38-jährigen Ladendiebs befand.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei allen drei Ladendieben eine Sicherheitsleistung erhoben, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland aufweisen. Das aufgefundene Diebesgut wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei Ladendiebe wieder auf die Straße entlassen. (pol)