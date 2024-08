Nächtlicher Spaziergang: 23-Jähriger wird in Pfullingen überfallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zeugen zu einem Raubüberfall, der sich am frühen Dienstagmorgen in der Schloßstraße ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen. Ein 23-Jähriger war gegen 0.50 Uhr mit seinem Wagen in die Pfullinger Schloßstraße gefahren, hatte auf dem Parkplatz beim Rettungsdienst geparkt und war dann Richtung Schulgelände gelaufen, um dort spazieren zu gehen.

In einer dunklen Gasse zwischen dem Schulgebäude und der Musikschule wurde er von zwei maskierten Unbekannten angesprochen, von denen einer eine Schreckschusswaffe, der andere ein Messer gezogen und ihn zur Herausgabe seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons aufgefordert haben soll. Dabei soll sich ein Schuss in Richtung Boden gelöst haben, weshalb der 23-Jährige in Ermangelung einer Geldbörse sein Mobiltelefon übergab.

Fahndung ohne Erfolg

Anschließend sollen die Unbekannten über den Schulhof in Richtung Römerstraße geflüchtet sein. Verletzt wurde niemand. Eine unmittelbar nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos.

Die beiden Kriminellen werden als männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Beide waren dunkel und mit auffällig weiten Hosen bekleidet. Einer soll mit einer Sturmhaube, der andere mit einem Tuch maskiert gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 oder das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/9918-0 entgegen. (pol)