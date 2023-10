Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schaden in noch unbekannter Höhe ist am frühen Sonntagmorgen durch das Ansprühen einer Hauswand in der Hofstattstraße entstanden. Gegen 1 Uhr wurden mehrere unbekannte Personen von einer Zeugin beobachtet, als sie die Hauswand mit verschiedenen Sprühfarben bemalten. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Polizeistreifen konnten die Täter entwischen. (pol)