Mutter angegriffen: Polizei nimmt 33-Jährigen in Tübingen fest

Die Polizei brachte den Mann in ein Justizvollzugskrankenhaus. (Symbolbild)

TÜBINGEN. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen ermitteln seit dem Montagmorgen gegen einen 33-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht, seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung, mutmaßlich mit einem stumpfen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt zu haben. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Am frühen Montagmorgen hatte der Sohn um 4.45 Uhr selbst die Rettungskräfte verständigt und zu seiner verletzten Mutter gerufen. Einsatzkräfte fanden daraufhin die Frau mit multiplen, lebensgefährlichen Verletzungen in der Wohnung vor. Sie wurde nach der notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Ermittlungen dauern an

Der 33-jährige, psychisch auffällige Deutsche, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Dienstag der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt, die gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete. Die Kriminalpolizei verbrachte den Beschuldigten im Anschluss in ein Justizvollzugskrankenhaus. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalkommissariats Tübingen zum Tatgeschehen, der Motivlage und den Hintergründen dauern an. (pol)