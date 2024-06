Motorradfahrerinnen bei Unfall kurz vor Rottenburg schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Verkehrsunfall mit drei zum Teil schwerverletzten Personen hat sich am Donnerstagmorgen bei Rottenburg ereignet. Eine 16-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einer 14-jährigen Sozia auf einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha auf der Ausfahrt von der B28 zur Kreisstraße 6938, der Seebronner Straße unterwegs. An der Einmündung fuhr die Jugendliche ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei nach geradeaus, ohne abzubremsen auf die Kreisstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und in Richtung Wendelsheim fahrenden Opel Astra eines 48-Jährigen. Die beiden Jugendlichen prallten gegen den Pkw und stürzten anschließend zu Boden. Das Leichtkraftrad stieß im Anschluss noch gegen den Dacia eines 42-Jährigen, der mit seinem Wagen in Richtung Rottenburg unterwegs war.

Die 16-Jährige und ihre Sozia zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Opel-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Yamaha wurde sichergestellt. Der Astra musste abgeschleppt werden. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die Abfahrt der B28 bis 9.30 Uhr voll gesperrt. (pol)