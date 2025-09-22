Motorradfahrerin stirbt nach Unfall bei Zwiefalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Tödliche Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K 6745 bei Zwiefalten erlitten. Die 59-Jährige war kurz vor zwölf Uhr mit einer Kawasaki, in Begleitung zweier weiterer Kradlenker auf der Kreisstraße von Pflummern in Richtung Mörsingen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam die Zweiradlenkerin auch noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfemaßnahmen von mehreren Zeugen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis kurz nach 15 Uhr gesperrt. (pol)