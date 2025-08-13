Motorradfahrer zieht sich bei Unfall nahe Zwiefalten schwerste Verletzungen zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der K 6744 bei Zwiefalten hat sich ein Biker schwerste Verletzungen zugezogen. Der 26-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit seiner Aprilia Tuono auf der Kreisstraße von Upflamör in Richtung Dobeltal unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve verlor der Mann alleinbeteiligt die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einer Gedenkstätte und in der Folge mit einem Baum. Der 26-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein stark beschädigtes Krad, an dem ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, musste aufgeladen und abtransportiert werden. (pol)